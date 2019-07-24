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"Ведомости": "Автотор" к 2020 году построит новый завод мощностью 50 тыс. машин в год

По информации издания, новое предприятие в Калининградской области будет выпускать BMW или Hyundai и Kia

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор", ведущий сборку автомобилей иностранных брендов в Калининграде, к 2020 году планирует построить новый завод по производству легковых автомобилей мощностью 50 тыс. единиц в год. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Автотор холдинга" Александра Сорокина.

Предполагается, что на предприятии будут производить автомобили основных партнеров "Автотора", то есть немецкой BMW или корейских марок Hyundai и Kia. Впрочем, как отмечают "Ведомости", с партнером по строительству нового завода холдинг еще не определился. По мнению Сорокина, его имя станет известно после того, как автопроизводители обозначат свои производственные планы на 2021-й и последующие годы.

Предприятие разместится на участке в 32 га рядом с основной площадкой "Автотора", также отмечает издание. Здесь будет две универсальные сборочные линии мощностью 25 тыс. машин в год каждая. Также планируется, что до 2024 года на заводе появится цех сварки и окраски.

При этом "Ведомости" пишут, что предприятие будет построено для выполнения условий специального инвестконтракта (СПИК), котрый "Автотор" подписал с Минпромторгом в начале июля этого года. Стоимость строительства нового завода не раскрывается.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год. В 2018 году завод выпустил 203 тыс. автомобилей.

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