Долги по зарплате перед рабочими астраханского завода "Красные Баррикады" погашены

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Долги по заработной плате перед рабочими одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов-банкротов "Красные Баррикады" погашены в полном объеме, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Просроченная задолженность по зарплате перед 693 рабочими судозавода "Красные баррикады", по данным Астраханьстата на 1 июня этого года, составляла 68 млн 292 тыс. рублей, при этом общий долг (с задолженностью по отпускным, алиментам и другим пособиям) составлял 108 млн рублей. На долю "Красных баррикад", имущество которых в июне приобрела Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), приходилась большая часть долгов по зарплате в регионе. Ранее врио губернатора области Игорь Бабушкин взял под личный контроль выплату долгов на этой верфи.

"К текущему моменту погашены не только все долги по зарплатам [на заводе "Красные Баррикады"], но и другие выплаты, такие как, например, выходные пособия по увольнению", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем на странице Instagram у врио губернатора Бабушкина появилось обращение от представителя завода Тамары Арутюнян, которая выразила слова благодарности за погашение всех долгов. "Это работа на результат! Мы вас не подведем и сделаем все возможное, чтобы вернуть Астраханской области звание флагмана судостроения по ЮФО", - написала Арутюнян.

В июне Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) выкупил имущество "Красных баррикад" на открытых торгах за 955 млн рублей. Победитель до 20 июля этого года должен был оплатить всю сумму по договору, впоследствии выкупленный завод войдет в состав его предприятий. 19 июля Бабушкин на совещании о социально-экономическом развитии региона под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сообщил, что деньги поступили на счет предприятия, и в ближайшие дни начнется выплата долгов.

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство.