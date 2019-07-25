Завод "Русала" может пойти на мировую с "Юнипро" по первому иску о расторжении ДПМ

"Отложили заседание в целях содействия урегулированию мирным путем до 2 октября. Ходатайство заявлено истцом и поддержано всеми участниками процесса", - сказал он.

Суд и участники процесса поддержали ходатайство, в связи с чем заседание было перенесено на 2 октября.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Братский алюминиевый завод "Русала" на заседании апелляционного суда ходатайствовал об отложении рассмотрения иска о расторжении ДПМ (договор о предоставлении мощности) с "Юнипро" после аварии на Березовской ГРЭС для возможности заключения мирового соглашения. Об этом сообщил ТАСС представитель генерирующей компании.

Арбитражный суд Москвы в конце прошлого года - начале этого зарегистрировал четыре иска от структур "Русала" - Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и "Русал Энерго". Компании через суд пытаются расторгнуть с "Юнипро" ДПМ из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС и взыскать с генерирующей компании сумму "необоснованного обогащения". По трем из четырех исков решения в первой инстанции уже вынесены. Они оказались разнонаправленными. Так, суд не поддержал иск Братского алюминиевого завода, но удовлетворил иски Новокузнецного и Саяногорского алюминиевых заводов.

В марте представитель "Юнипро" сообщал журналистам, что компания не исключает заключения мирового соглашения с заводами "Русала", которые подали иски о расторжении договоров ДПМ из-за аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС, но на тот момент соответствующее предложение от истцов "Юнипро" не получала.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по ДПМ, был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.

В июне 2017 года ФАС возбудила дело из-за недопоставки мощности с Березовской ГРЭС на сумму в 1 млрд рублей. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года "Юнипро" прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату за мощность с потребителей. Службой на компанию был наложен штраф из-за нарушения закона о конкуренции в размере 650 тыс. руб.

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