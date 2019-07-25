СПГ-танкер "Новатэка" установил новый рекорд времени прохождения Северного морского пути

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. СПГ-танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" завершил проход по Северному морскому пути в восточном направлении за 6 дней и установил новый рекорд по времени самостоятельного прохождения пути без ледокольной проводки с грузом на борту. Об этом сообщает "Новатэк".

Чистое время в пути из Сабетты (ЯНАО) в порт Тяньцзинь в Китае составило рекордные 16 дней - более чем в два раза быстрее по сравнению с традиционным западным маршрутом через Суэцкий канал и Малаккский пролив, отметили в компании.

"Второй год подряд наши газовозы ледового класса Arc7 первыми открывают летний навигационный период Северного морского пути, - отметил первый заместитель председателя правления "Новатэка" Лев Феодосьев. - Данный рейс установил рекорды по времени прохождения ледовой части СМП и времени пути в Китай из российского арктического региона. Эти достижения стали возможными благодаря накопленному опыту ледовой навигации и выдающимся ледовым характеристикам СПГ-танкеров, спроектированных специально для нашего проекта "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" - второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, он реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).

В настоящий момент введены в эксплуатацию три основные линии завода - по факту он производит 17,5 млн т СПГ в год, до конца года будет запущена еще одна линия, на этот раз по российской технологии, на 1 млн т.