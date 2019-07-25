"Единая Россия" осенью поднимет тему выплаты больших бонусов в госкорпорациях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в предстоящую осеннюю сессию Госдумы планирует обсудить вопрос о миллионных бонусах в госкорпорациях, для таких выплат должны быть установлены рамки. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, подводя итоги работы фракции в весеннюю сессию.

"В обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким налоговым дивидендам государственных корпораций, - сказал депутат. - Это тема, которая требует дополнительного обсуждения".

"Мы планируем в рамках ряда наших профильных комитетов на осенней сессии [это] обсудить", - добавил он.

В качестве примера глава фракции привел ситуацию с "Почтой России", когда руководству был выплачен огромный годовой бонус при том, что почтальоны получают крайне низкую зарплату. По словам Неверова, в ряде госкорпораций выплаты по итогам года иногда достигают миллионов рублей при том, что речь идет именно о государственных структурах.

"Должны быть все-таки определенные рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики", - указал вице-спикер. По его словам, к обсуждению данной темы будут подключены "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата, профсоюзы.