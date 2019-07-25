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Российская система обработки багажа появится в региональных аэропортах

Система может обслуживать более 7 млн пассажиров в год

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российская система обработки багажа, уже внедренная в Симферополе, появится в ряде российских региональных аэропортов.

"Первая отечественная система обработки багажа, запущенная весной 2018 года в международном аэропорту Симферополь, доказала свою эффективность и начала устанавливаться в других аэровокзалах России. Единственный российский производитель таких систем уже смонтировал комплексы обработки багажа или их элементы в аэропортах Анапы, Надыма и Минеральных вод", - говорится в сообщении Росавиации.

Планируется, что такая система в ближайшее время появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряде других городов.

Система рассчитана на обслуживание более 7 млн пассажиров в год.

"Багажная система в аэропорту Симферополь включает в себя 55 стоек регистрации, пять багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны его комплектации и обработки. Пропускная способность системы - 4 800 единиц багажа в час",- добавили в Росавиации.

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