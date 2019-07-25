Кабмин утвердил выделение регионам субсидий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России по итогам заседания утвердило решения о выделении регионам федеральных средств на пенсии и лекарственное обеспечение, а также о направлении пострадавшей от паводка Иркутской области субсидий на компенсации сельхозпроизводителям и на ремонт мостов и дорог.

"Все законопроекты и проекты постановлений правительства одобрены", - сообщили журналистам в пресс-службе российского кабмина по итогам заседания.

Правительство, в частности, решило выделить две субсидии Иркутской области для оказания помощи в ликвидации последствий паводка, начавшегося в конце июня. Так, на компенсации местным сельхозпроизводителям будет направлено 180 млн рублей, еще 493 млн рублей - на восстановление мостов и дорог.

Также утверждено направление в текущем году в 13 регионам России дополнительных 4 млрд 343 млн рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Еще порядка 3,1 млрд рублей субъекты РФ получат на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Кабмин решил направить дополнительно более 15,5 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Средства в течение трех лет будут направляться в пять дальневосточных регионов - Якутию, Приморье, Магаданскую область, Сахалин и Еврейскую автономную область.

Помимо этого, решено выделить около 200 млн рублей на музыкальные школы в Псковской области, а также более 620 млн рублей Мурманской области на переоснащение онкодиспансера и в целом на развитие областной онкологической службы.

Законопроекты

Помимо этого, правительство одобрило восемь законопроектов, значившихся в повестке дня. Один из них направлен на совершенствование порядка вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации или в ремонт. Другой проект вносит поправки в закон о связи и сокращает с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые также были одобрены на заседании, призваны исключить зависимость размера штрафа за нарушение грузовиками правил дорожного движения от способа фиксации нарушения и объекта контроля.

Еще один одобренный проект уточняет закон об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к Москве новых территорий. Эти изменения позволят собственникам или другим правообладателям имущества, принудительно изымаемого в связи с этим присоединением, на справедливое и равноценное возмещение.

Отдельный блок утвержденных законопроектов касается ратификации международных соглашений. Среди них протокол о внесении изменений в договор с Болгарией о социальном обеспечении, а также два соглашения стран СНГ - об использовании систем спутниковой связи военного назначения и о взаимодействии по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации. Кроме того, одобрен законопроект о распространении на Всемирную организацию интеллектуальной собственности положений Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений.