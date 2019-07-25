Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Работа над новой редакцией госпрограммы развития Арктической зоны РФ будет завершена до 1 декабря. Об этом сообщил в четверг вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

"Готовится новая редакция государственной программы развития Арктической зоны. В ней мы посмотрим вопросы, связанные с социальным развитием. Работа над новой госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря", - сказал он.

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Госпрограмма включает три подпрограммы: "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ".

В Арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.