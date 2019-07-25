Доля отечественных компонентов в газовых турбинах к 2022 году вырастет до 90%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Доля стоимости иностранных компонентов, использованных при производстве в России газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт, с 1 января 2020 года не должна превышать 30% от цены товара, а с 1 января 2022 года - 10%. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг. В нем отмечается, что до конца этого года стоимость иностранных товаров, использующаяся при производстве газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт в России, разрешена на уровне не более 50% от цены товара.

"Постановление предусматривает локализацию производства на территории Российской Федерации газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. Включает в себя локализацию производства ключевых компонентов, предполагает трансфер необходимых технологий в производство, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность страны. Как указано в документе, доля комплектующих российского производства будет расти, начиная с 50% в текущем году до 70% с 2020 года и до 90% с 2022 года", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минэнерго.

Также, согласно постановлению правительства, программное обеспечение газовых турбин, установленных на территории РФ, с 2020 года должно быть зарегистрировано в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или реестре государств - членов Евразийского экономического союза. При этом программным обеспечением должен быть полностью исключен несанкционированный удаленный доступ к системам автоматического управления энергооборудования и дистанционное вмешательство в функционирование турбин.

Правительство новым постановлением также установило сроки, в течение которых должно быть налажено производство в России ряда компонентов для газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт, определило, что срок действия лицензии в случае использования в производстве турбин прав лицензионного соглашения должен составлять не менее 25 лет, а условия лицензии должны давать российским лицензиантам право на самостоятельное усовершенствование лицензионных технологий.

О модернизации ТЭС

Как сообщалось, в конце января правительство одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. В рамках программы планируется модернизировать 39 ГВт в Европейской части России и Урале (первая ценовая зона) и Сибири (вторая ценовая зона) и еще 2 ГВт модернизировать или построить в неценовых зонах, куда относится регионы Дальнего Востока, Архангельская и Калининградская области, Республика Коми. Одним из условий отбора в программу проектов для включения в программу модернизации является высокая степень локализации энергетического оборудования.

Один из производителей газовых турбин в России - совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" "Сименс технологии газовых турбин" - планирует до середины 2023 года локализовать в России компоненты "горячего тракта" и систему автоматического управления газовой турбиной, доведя локализацию турбины мощностью 187 МВт до не менее 90%.