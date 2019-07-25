В Пензенской области погибло 5% посевов сельхозкультур из-за засушливой погоды

ПЕНЗА, 25 июля. /ТАСС/. Посевы сельхозкультур в Пензенской области погибли на площади более 68 тыс. га - это почти 5% от общей посевной площади в регионе. Ущерб аграриям оценивается в 500 млн рублей, сообщил зампредседателя правительства региона, министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков в четверг на заседании правительства Пензенской области.

"Из-за неблагоприятных погодных условий погибли [посевы] на 68,2 тыс. га, из них около 40 тыс. га - это посевы зерновых и зернобобовых культур. Ущерб, причиненный засухой, составляет около 500 млн рублей", - отметил Бурлаков. Он уточнил, что по каждому полю, где погибли посевы, составлен акт с фотоматериалами, документы направлены в комиссию Минсельхоза РФ для получения поддержки из федерального бюджета.

Бурлаков пояснил, что общая площадь посевов в Пензенской области в 2019 году составляет 1,4 млн га, из которых половина - это зерновые и зернобобовые культуры. Из-за засушливой погоды снизится объем полученного урожая, заметил зампредседателя правительства. По его данным, он составит 1,75 млн тонн - это почти на 400 тыс. т меньше прогнозов, который Минсельхоз региона давал в апреле.

"Тем не менее, мы ожидаем, что полученной продукции будет достаточно для обеспечения наших внутренних потребностей, мы сохраним и экспортный потенциал", - добавил Бурлаков.

По его словам, из-за жаркой погоды качество зерна в регионе повысилось. По ряду предприятий до 80% намолоченного в этом году зерна имеет третий класс качества - такое зерно используют в мукомольной и хлепопекарной промышленности, а также отправляют на экспорт.

"Такого [объема зерна третьего класса] у нас не было никогда. Сыграли роль и жаркая погода, и качественные семена, удобрения и защита, которые мы использовали. Таким образом, снижение урожайности мы планируем компенсировать за счет повышения качества и стоимости продукции", - отметил Бурлаков.