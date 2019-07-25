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СМИ: Бразилия планирует обсудить доступ своей молочной продукции в Россию

Товарооборот России и Бразилии в 2018 году составил $5 млрд

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июля. /ТАСС/. Бразилия планирует обсудить на полях сентябрьской встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вопрос о доступе своей молочной продукции в Россию. Об этом сообщил в четверг портал Ponta Porã со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Бразилии Орландо Рибейро.

"Все вопросы, которые мы будем обсуждать, имеют огромное значение: доступ [бразильской] молочной продукции на рынок России, фруктов на индийский рынок. Что касается Китая, то здесь вопросов очень много: от фруктов, до животного белка. С ЮАР [речь пойдет] о мясе и птице", - приводит портал его слова. Как уточняется, Бразилия впервые начала поставлять молочную продукцию в Россию в 2014 году.

По словам Рибейро, Бразилии в рамках своего председательства в БРИКС уже удалось провести предварительное согласование итогового документа встречи "пятерки", что позволит высвободить больше времени для двусторонних контактов.

Товарооборот России и Бразилии в 2018 году, по данным ФТС, сократился по сравнению с 2017 годом на 3,6% и составил $5 млрд. При этом доля российского экспорта в нем выросла на 27,2%, до $2,6 млрд, а импорт сократился на 22,8%, до $2,4 млрд. Положительное сальдо для России составило $114,5 млн. В первом квартале 2019 года товарооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%.

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