Новак: Россия и Турция намерены увеличить торговый оборот в четыре раза

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Торговый оборот России и Турции в ближайшие годы должен достичь $100 млрд в год, тогда как в 2018 году он составил $25,5 млрд. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, возглавляющий работу российско-турецкой межправкомиссии, заседание которой проходит в Анталье.

"Руководством наших стран поставлена амбициозная задача - увеличить товарооборот до $100 млрд", - сказал он. Помимо традиционных сфер, таких как сельское хозяйство, строительство, металлургия и энергетика, потенциал увеличения взаимных инвестиций есть в таких отраслях как космос, фармацевтика, цифровые технологии.

Россия и Турция также стремятся увеличить долю нацвалют во взаимной торговле с нынешних 34%. Россия уже запустила прием банковских карт "Мир" в Турции. Сейчас она принимается в сети Izbank, но в ближайшем будущем список турецких банков, принимающих карту "Мир", расширится и она будет обслуживаться по всей стране.

Заседание российско-турецкой межправительственной комиссии проходит в пятницу в курортной Анталье. Работу комиссии с российской стороны возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак, с турецкой - министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

