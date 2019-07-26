Украина намерена привлечь кредиты на €250 млн у американской компании Cargill

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Украины поручило министерству финансов страны привлечь два кредита у американской компании Cargill Financial Services International на общую сумму €250 млн. Об этом сказано в постановлении кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредитов на общую сумму, не превышающую €250 млн, которые предоставляются в соответствии с двумя кредитными договорами между Украиной и Cargill Financial Services International, Inc", - сказано в документе.

Отмечается, что кредит привлекается в рамках закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год". В постановлении не уточняется, на что будет потрачен кредит. Ставка по кредиту на €100 млн составит 5,15% годовых, а на €150 млн - 6,25% годовых. Погашение первого кредита должно состояться через два года после получения средств, второго - через пять лет.

В начале июля Минфин Украины сообщал, что до конца 2019 года страна должна выплатить по текущим государственным долгам 216,8 млрд гривен, или $8,3 млрд. Из этой суммы 70,2 млрд гривен ($2,7 млрд) приходится на внешние долги.

В 2020 году размеры выплат по государственным долгам возрастут еще больше. В будущем году Киев должен будет выплатить в общей сложности 351,9 млрд гривен, или €13,4 млрд. €6,9 млрд из них пойдут на внешние выплаты, остальное - на оплату внутренних займов.

Основным внешним источником финансирования для Украины в последние годы оставался Международный валютный фонд. В 2015 году МВФ утвердил для Киева четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере €17,5 млрд. Однако из-за систематического невыполнения ряда выставленных фондом жестких условий страна смогла получить только €8,4 млрд.