"Автодор" временно снизит плату за проезд для владельцев транспондеров других операторов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Автодор" с 1 августа до 13 октября 2019 года вводит равные условия оплаты проезда по своим дорогам для автомобилистов с транспондерами других операторов. Таким образом, цена для них будет снижена на 20-40%, говорится в сообщении госкомпании.

Транспондер - это приемо-передающее устройство, которое позволяет оплатить проезд автоматически во время движения транспортного средства.

"Владельцы транспондеров ЗСД (Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга), СЗКК (Северо-Западная концессионная компания) и НКД ("Новое качество дорог", оператор обхода Одинцово на М-1) смогут проехать по платным автомагистралям в Москву и Санкт-Петербург, а также к курортам южных регионов России по максимально выгодным тарифам", - говорится в сообщении "Автодора". - То есть, с теми же скидками, что и владельцы транспондеров T-pass государственной компании "Автодор", на 20-40% дешевле базового тарифа".

Равные условия оплаты вводятся по всем платным участкам трассы М-4 "Дон" и по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" кроме головного участка - от МКАД до Солнечногорска (с 15-го по 58-й км), поскольку на этом участке тариф устанавливает концессионер СЗКК, а не "Автодор".

О компании

ГК "Автодор" создана в 2009 году Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.