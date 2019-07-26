Консолидированная выручка "Яндекса" во II квартале выросла на 41%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP во II квартале 2019 года выросла на 41% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 41,4 млрд рублей. Согласно сообщению компании, этот показатель приводится без учета данных "Яндекс.Маркета".

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" (без учета показателей "Яндекс.Маркета") увеличилась на 31%, до 6,9 млрд рублей, при этом скорректированная EBITDA выросла на 48%, до 13,1 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP в первом полугодии 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 43% и достигла 78,7 млрд. рублей без учета данных "Яндекс.Маркета".

Скорректированная чистая прибыль за отчетный период при этом увеличилась на 39%, до 13 млрд рублей. Показатель скорректированной EBITDA в первом полугодии вырос на 43% и достиг 23,9 млрд рублей.

Прогноз роста консолидированной выручки

"Яндекс" повысила прогноз роста консолидированной выручки (без учета показателей "Яндекс.Маркета") в 2019 году по сравнению с прошлым годом до 32-36%, говорится в сообщении компании.

В апреле этого года "Яндекс" ожидал роста консолидированной выручки по итогам 2019 году на уровне 30-34%.

Кроме того, компания подтвердила прогноз роста выручки в сегменте "Поиск и портал" по итогам 2019 года на уровне 19-21% по сравнению с 2018 годом. В феврале "Яндекс" ожидал роста выручки этого сегмента на 18-20%.

Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP (без учета показателей "Яндекс.Маркета") во II квартале 2019 года выросла на 41% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 41,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года консолидированная выручка "Яндекса" увеличилась на 43% и достигла 78,7 млрд. рублей без учета данных "Яндекс.Маркета".

В 2018 году консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" выросла на 41% и составила 126,4 млрд рублей.

Выручка сегмента такси

Выручка сегмента такси "Яндекса" выросла во II квартале 2019 года более чем в два раза и составила 8,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Рост выручки за первое полугодие составил 129% - до 16,4 млрд рублей.

В отчете указывается, что во II квартале сегмент такси (включая сервисы онлайн-заказ такси, фудтех-направление, а также направление разработки беспилотных автомобилей) вышел на прибыль по показателю скорректированной EBITDA, которая составила 423 млн руб. Во II квартале 2018 года скорректированная EBITDA "Яндекс.Такси" была отрицательной и составляла 1,9 млрд рублей.

Число поездок такси во II квартале увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.