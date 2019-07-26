ЦБ заявил о стабилизации темпов прироста кредитов физлицам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Темп прироста кредитов физическим лицам в России стабилизировался, а годовой темп прироста кредитов нефинансовым организациям достиг максимума с 2015 года. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

"В июне продолжился рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Годовой темп прироста кредитов нефинансовым организациям достиг максимума с 2015 года, а темп прироста кредитов физическим лицам стабилизировался после заметного увеличения в предыдущие месяцы", - отмечается в сообщении.

Ранее регулятор сообщал, что рост кредитования физических лиц российскими банками в июне замедлился до 1,4% против 1,9% годом ранее.

Позиция ЦБ

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков регулятор, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.