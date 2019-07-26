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Россия и Турция готовят межправсоглашение о расчетах в нацвалютах

При этом министр энергетики РФ Александр Новак не уточнил, когда стороны подпишут документ

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Россия и Турция готовят межправсоглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Оно [межправсоглашение] подготовлено, оно рассматривается в Министерстве иностранных дел, ЦБ и турецкими партнерами", - сказал он, не уточнив, когда соглашение может быть подписано.

Новак после заседания межправкомиссии совершил церемонию снятия наличных евро с карточки "Мир" из банкомата турецкого "Иш банкасы". По его словам, сейчас российские туристы могут снимать лиры с карт "Мир" более чем в 6,5 тыс. банкоматах и расплатиться картой в 400 тыс. торговых точках и более 10 тыс. интернет магазинах, действующих на территории Турции.

В настоящее время, по словам министра, доля расчетов в нацвалютах в обороте двух стран достигает 33,5%, эту планку планируется увеличить.

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Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
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