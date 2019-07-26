Планировку территории до станции метро "Кудрово" в Ленобласти подготовят за 11,5 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Проект продолжения Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от конечной станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" подготовит компания "Институт Трансэкопроект" за 11,5 млн рублей до 30 сентября 2020 года, отмечается в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте заказчика - комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка - от ЗАО "Институт Трансэкопроект". Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона и документации об аукционе. Проектировщик предложил выполнить работу за 11,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Местом проектируемого объекта является Невский район города. Подрядчику предстоит подготовить проект планировки территории и проект межевания, в частности, установить границы зон планируемого размещения объектов участка Лахтинско-Правобережной линии от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" в пределах административной границы Санкт-Петербурга.

Как сообщал ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, областные власти готовы выделить 100 га земли для строительства станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное".

Станция "Кудрово" будет второй станцией Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после "Девяткино"). Она поможет решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тыс. человек. Большинство жителей Кудрова ежедневно ездят в Санкт- Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в двух километрах от населенного пункта. Ввод станции в Кудрове запланирован на 2025 год, но власти Ленинградской области ведут переговоры об ускорении строительства.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах открыть 29 станций петербургского метрополитена до 2032 года.