Petrobras понизила прогноз по добыче на год по итогам второго квартала

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июля. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras понизила прогноз по добыче углеводородов на 2019 год по итогам второго квартала на 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Мы изменили прогноз по добыче на год с 2,8 млн до 2,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с возможностью корректировки на 2,5% в большую или меньшую сторону", - сообщается в публикации. Как уточняется, корректировка произведена с учетом результатов ввода компанией в эксплуатацию установок для добычи газа на шельфовых платформах в районе Бузиуса (юго-восточный штат Рио-де-Жанейро).

Petrobras также сообщила о сокращении во втором квартале объема добычи нефти на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 2,052 млн баррелей в сутки. Совокупное падение добычи по итогам полугодия составило 3% по сравнению с прошлогодним, а с учетом голубого топлива" - 2,6%. Производственные показатели добычи компанией нефти и газа в апреле-июне держались на уровне 2,553 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что сокращение добычи произошло на всех месторождениях Petrobras, кроме глубоководных залежей в подсолевом слое, где данный показатель продемонстрировал прирост на 12,7%. Всего на такие месторождения приходится 57% добычи компании.