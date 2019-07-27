Фонд развития моногородов запустил проект по наставничеству для муниципалитетов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) запустил проект, в рамках которого города-лидеры ежегодного рейтинга станут наставниками других монопрофильных территорий. Первое соглашение о наставничестве подписано в субботу между Моногорода.рф и городами Кувшиново (Тверская область) и Котовском (Тамбовская область), сообщила зампредседателя ВЭБ.РФ, глава фонда Ирина Макиева.

"По итогам рейтинга моногородов этого года мы приняли решение сделать города из списка топ-10 наставниками. Это уникальный обмен опытом между городами, который даст новый импульс их развитию. Всего мы планируем заключить порядка 20 соглашений с участием всех лидеров рейтинга моногородов с 2016 года", - приводят ее слова в пресс-службе фонда.

В рамках проекта моногорода-лидеры выступят наставниками по привлечению инвестиций, развитию городской среды и городской экономики. Как пояснили в фонде, в течение месяца города должны разработать план совместных мероприятий в соответствии с соглашением.

Рейтинг монопрофильных образований за 2018 год был представлен фондом в июле на Всероссийском форуме развития моногородов в Тольятти. Его возглавил Павловск (Воронежская область), также туда вошли Тутаев (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Набережные Челны (Татарстан), Глазов (Удмуртия), Выкса (Нижегородская область), Невинномысск (Ставропольский край).