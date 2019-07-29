Директор "Ясной Поляны": благодаря реконструкции усадеб появляются рабочие места в регионе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Реконструкция усадеб, в том числе благодаря привлечению инвесторов, способствует появлению новых рабочих мест в регионе. Такое мнение в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, выразила директор музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

"Когда усадьба восстанавливается инвестором, всегда имеется бизнес-план для ее последующего использования, чтобы вложенные средства потом принесли отдачу. Это влечет за собой создание новых рабочих мест, и новые налоги, которые придут в казну региона", - сказала она.

По словам директора музея, когда восстанавливаются усадьбы, их владельцы часто обращаются к событийному туризму - проведению различных мероприятий и фестивалей на территории усадьбы. "Так происходит и в Москве, и в Подмосковье, где самым известным примером является восстановленная усадьба Лермонтова в Середниково. Она живет действительно яркой жизнью, и там как раз управлением занимается частное лицо", - подчеркнула Толстая.

Она также добавила, что усадьбы, требующие восстановления, заносятся в специальный реестр, и на них составляются инвест-паспорта, "чтобы дать инвесторам информацию о том, каков потенциал данной усадьбы, что можно с ней сделать".

Ранее председатель совета Ассоциации владельцев исторических усадеб, президент Фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния "Национальное наследие" Михаил Лермонтов сообщал ТАСС, что в рамках нацпроекта "Культура" около 500 млн рублей будет направлено на разработку эскизных проектов усадеб в различных регионах России, что позволит в течение четырех лет найти владельцев для 100 объектов, находящихся в заброшенном состоянии.