"КамАЗ" возобновил производство после двухнедельного отпуска

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" возобновило работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе компании.

"Летний корпоративный отпуск сотрудников "КамАЗа" в этом году продлился с 15 по 28 июля. Все основные производства компании в этот период были временно остановлены", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в "КамАЗе" отметили, что в это время в штатном режиме продолжали работу подразделения, задействованные в сфере продаж, лизинга, планирования и подготовки производства, а также сервисные службы, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

Группа организаций ПАО "КамАЗ" объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. На набережночелнинской промышленной площадке расположены: литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), завод каркасов кабин (ЗКК), автомобильный завод (АвЗ), ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустриальный парк "Мастер".

Всего в группе технологической цепочки ПАО "КамАЗ" работают 33,5 тыс. человек.