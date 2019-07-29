Эксперты: модели искусственного интеллекта могут стать причиной климатических изменений

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Модели искусственного интеллекта могут стать одной из ключевых причин изменений климата и глобального потепления в силу крайне высокого потребления энергии. Данный тезис прозвучал на недавней технологической конференции в Сан-Франциско.

"При отсутствии значительных инноваций в области используемых материалов, разработки и производства микросхем, энергия, потребляемая дата-центрами, связанными с алгоритмами искусственного интеллекта, может достигнуть 10% мирового потребления к 2025 году", - считает генеральный директор американской компании Applied Materials Гари Дикерсон, слова которого приводит в понедельник MIT Technology Review.

На сегодняшний день центры обработки данных по всему миру потребляют чуть менее 2% энергии, причем данный показатель охватывает все виды выполняемых нагрузок. На серверы ИИ в текущий момент приходится всего 0.1% мирового энергопотребления. Тем не менее, большинство экспертов полагают, что доля энергии, потребляемой искусственным интеллектом, будет неуклонно возрастать из-за того, что модели глубокого обучения (deep learning) существенно перегружают процессоры и оперативную память.

По расчетам ученых из Массачусетского технологического университета, из-за использования одной полноценной модели искусственного интеллекта производится в 5 раз больше вредных выбросов, чем за весь срок службы среднего американского автомобиля.