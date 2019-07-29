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"КамАЗ" установит на своих автомобилях почтовый сервис от Mail.ru

Выпуск такой автотехники начнется осенью
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© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" с осени начнет выпуск автомобилей, в состав бортовой информационной системы которых войдет почтовый сервис от Mail.ru. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"На борту новой автотехники "КамАЗ" в составе бортовой информационной системы появится почтовый сервис от Mail.ru. Производство автотехники с такой опцией стартует осенью 2019 года. В будущем Mail.ru рассматривает возможность адаптации остальных своих сервисов для автомобильного рынка", - говорится в сообщении.

Как уточнили на предприятии, информационная система "КамАЗа" поддерживает все функции обновленной почты Mail.ru, в том числе Smart Reply, которая подсказывает пользователю варианты моментальных ответов, основываясь на тексте входящего письма.
"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

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