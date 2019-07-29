Volvo отзывает в России почти 4,5 тыс. авто из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский дилер Volvo - ООО "Вольво Карс" - отзывает в России 4473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, а также V90 Cross Country из-за проблем с двигателем. Отзыв касается автомобилей, реализованных в 2014-2019 годах, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться", - говорится в сообщении.

Из-за указанной проблемы возможно локальное возгорание в моторном отсеке, предупредили в Росстандарте.

На подпадающих под отзыв авто будет выполнен бесплатный для владельцев ремонт.