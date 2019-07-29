В России зарегистрировано почти 2,5 млн легковых автомобилей, выпущенных в СССР

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти 2,5 млн легковых автомобилей, произведенных в СССР (до 1992 года), зарегистрировано в России. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Это составляет порядка 6% от всего автопарка страны (на 1 января 2019 года)", - говорится в сообщении.

Из них 80% автомобилей марки Lada ("Жигули", "Самара" и "Нива"). Второе место по численности "советских" автомобилей занимает "Москвич" - на начало года зарегистрировано 228 тыс. экземпляров этой марки, отмечается в данных "Автостата". На третьем месте - "Запорожец" и 70 тыс. автомобилей, собранных еще в Украинской ССР.

"Далее примерно с одинаковыми результатами следуют марки "ГАЗ" и "УАЗ" (58 тыс. и 57 тыс. штук соответственно). Как правило, это "Волги" и легковые "УАЗики". Кроме этого, на российских дорогах можно встретить автомобили "ИЖ" советского производства, которых в общей сложности числится 44 тыс. единиц", - отмечается в сообщении "Автостата".

Еще около 4,5 тыс. автомобилей - экземпляры "Оки".