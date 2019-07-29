Путин поручил Артемьеву проанализировать практику применения законов о борьбе с картелями

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву проанализировать практику применения законодательства о борьбе с картелями.

"Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни", - сказал он на встрече с Артемьевым.

"Сегодня мы оцениваем вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и собственно в экономике примерно в 2% ВВП", - отметил Артемьев. По его словам, картелей в стране тысячи, наиболее "засоренные" ими отрасли - это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. "Там сговариваются практически в 80-90% государственных объявленных торгов", - констатировал глава ФАС. По его словам, по этим фактам уже возбуждено около 15 уголовных дел.

Артемьев подчеркнул, что новый законопроект по усилению борьбы с картелями уже прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, их замечания были учтены. Сейчас документ, по его словам, "выходит на правительство и далее в Государственную думу". "По всей видимости документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является ваше поручение, что мы его исполняем, и в общем всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились, - добавил он. - Это большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике, с ним нужно неуклонно бороться, и новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее".