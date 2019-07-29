Онлайн-ретейлеры поддерживают закон о запрете анонимно пополнять электронные кошельки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддерживает принятие закона о запрете анонимно пополнять электронные кошельки для дальнейшей борьбы с "черной кассой". Об этом сообщил ТАСС глава АКИТ Артем Соколов.

Согласно поправкам к закону о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации, для пополнения неидентифицированных электронных кошельков должен будет использоваться банковский счет. Теперь документ должен подписать президент. Закон вступит в силу после официального опубликования.

"Мы считаем, что шаг запретить анонимные пополнения очень правильный. Потому что плательщик всегда должен быть идентифицирован. Иначе непонятно, кто, кому и за что передает деньги. Это серьезный пробел, в законодательстве, который надо устранить, он дополнит комплекс "антиотмывочных мер". Ведь если нет чеков, а их нет, значит это "черная касса", - сказал он.

Соколов считает, что, используя инструмент анонимной оплаты, люди теряют гарантии при покупке. "Покупатель, совершивший платеж таким образом, теряет все возможные гарантии. По сути, он дарит деньги иному физлицу. Возврат товара, получение денег обратно - все это покупатель теряет сразу же, как только перечисляет деньги анонимно за товар через платежную систему. Потому что выручка не фискализируется, она ложится в карман продавцу и как он дальше будет себя вести - непонятно", - пояснил свою позицию глава АКИТ.

Он отметил, что идея запрета правильная, потому что направлена на защиту потребителей товаров и услуг.

Ранее Qiwi и "Яндекс.Деньги" выразили обеспокоенность принятием закона, запрещающего пополнять электронные кошельки наличными через платежные терминалы. По мнению компаний, такой шаг приведет не только к ухудшению доступности финансовых услуг, но и к "операциям в серой зоне".