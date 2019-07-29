Эксперты: рубль может ослабнуть в случае жесткой риторики ФРС США

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российская валюта может ослабнуть до уровня 64 рубля за $1 в случае жесткой риторики ФРС США на заседании 31 июля, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. До конца недели они ожидают еще несколько ключевых событий, способных оказать влияние на мировые рынки.

Основными событиями этой недели для фондовых рынков станут: решение ФРС США по базовой процентной ставке, отчет о состоянии американского рынка труда и возобновление торговых переговоров США и Китая.

"Основное ожидаемое событие этой недели - заседание ФРС по ставке. Ожидается снижение на 25 базисных пунктов, но интрига связана с ориентиром политики на сентябрь", - говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Итоги заседания ФРС США имеют принципиальное значение для дальнейшей динамики валют развивающихся стран, отмечают эксперты.

Внимание рынков также будет приковано к очередному раунду торговых переговоров США и Китая в Шанхае 30-31 июля, несмотря на то, что значимого прорыва не ожидается.

"Американский президент заявил, что Китай может решить дождаться следующих выборов в США в надежде, что сумеет договориться по торговым вопросам с другим президентом. Новость негативна для настроений и предполагает, что администрация США пессимистично смотрит на перспективы торговых переговоров в ближайшем будущем", - считают аналитики BCS GM. Вероятность полноценной торговой сделки в ближайшем будущем невысока, однако возможны позитивные заявления от обеих сторон.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает важность отчета о состоянии рынка труда в США, который будет опубликован 2 августа. По итогам июля прогнозируется существенное замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе, говорит эксперт.

Что касается российских новостей, то в ING ожидают данные Росстата по недельной инфляции по состоянию на 29 июля. "Данные, опубликованные на прошлой неделе, указывают на замедление [инфляции] с 4,7% в годовом выражении в июне до 4,6%, и, вероятно, это и будет результатом за весь июль. При условии сохранения благоприятной конъюнктуры мировых финансовых и сельскохозяйственных рынков инфляция имеет шанс на плавное замедление до 4% к концу года, что ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ (4,2-4,7%)", - отмечают в ING.

Недельный прогноз ключевых показателей

Решение ФРС США окажет влияние на курсы валют развивающихся стран, отмечают экономисты.

Аналитики "Сбербанк Управление активами" сохраняют целевой диапазон 63-64 рубля за доллар ввиду сезонной слабости текущего счета и завершения дивидендного сезона, допуская ослабление российской валюты ниже 64 рублей за $1 в случае ужесточения политики ФРС США.

Такого же мнения придерживаются и в ИК "Велес Капитал", полагая, что подобный сценарий "оказал бы давление на мировые фондовые и сырьевые рынки, а также подтолкнул бы доллар к росту против основных валют".

Эксперты Росбанка прогнозируют курс доллара до конца недели на уровне 63,8 рубля, ING - 63,5-64 рубля. В Промсвязьбанке ожидают пару доллар/рубль в диапазоне 62,5-64.

В ожидании же смягчения денежно-кредитной политики ФРС США эксперты прогнозируют возможный рост индекса Мосбиржи. В ИК "Велес Капитал" прогнозируемый диапазон составляет 2760 пунктов. "Пробитие данной отметки ускорило бы восходящее движение, основная поддержка расположена на 2665 пунктах", - отмечают в компании. В "Сбербанк Управление активами" полагают, что индекс Мосбиржи будет находиться в районе 2650-2800 пунктов.

В ИК "Велес Капитал" на этой неделе ожидают, что стоимость нефти марки Brent будет на уровне $64,5 за баррель, в "Сбербанк Управление активами" - $62-$65,5 за баррель.