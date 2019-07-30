Более 20 иностранных компаний обсудили в Якутске вопросы привлечения инвестиций в ДФО

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Более 20 иностранных компаний участвуют в выездной сессии Восточного экономического форума в Якутске, которая проходит с 20 по 30 июля, сообщил журналистам руководитель подразделения Фонда "Росконгресс" во Владивостоке Максим Яковенко.

"Это первый юбилей форума и в этом году с проведением сессий в регионах ВЭФ-2019 вышел на новый уровень. Сегодня Якутия гостеприимно принимает участников из других регионов и стран. Более 20 компаний, которые планируют свою деятельность на Дальнем Востоке, также участвуют в выездной сессии", - приводит пресс-служба правительства Якутии слова Яковенко.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что речь идет о зарубежных компаниях, преимущественно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В панельных дискуссиях выездной сессии предприниматели изучают возможности использования ресурсов международных финансовых организаций в реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока. "Выбор тем на сессии абсолютно не случайный: Республика Саха (Якутия) является во многом пилотным регионом, который раньше всех начал работу с международными финансовыми институтами и имеет наибольший опыт реализации подобных проектов", - сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Он выделил как наиболее удачные инвестпроекты в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельхозпродукции. "В этом году мы запустили первый в России проект по финансированию социального эффекта. Это не объект инфраструктуры, а социальный эффект, который достигается для граждан нашей республики. Это повышение качества школьного образования в Хангаласском районе, на протяжении трех лет соответствующая работа должна быть проведена. При условии успешной реализации будут привлекаться и зарубежные финансовые институты", - пояснил глава кабмина региона.

В выездной сессии принимают участие руководители федеральных министерств и ведомств, представители регионов Дальнего Востока, топ-менеджеры госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, в том числе из Японии, Китая, Южной Кореи. Они обсуждают вопросы кредитования регионов, получения займа международных банков развития, обмениваются опытом реализации инвестиционных проектов. V Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет 4-6 сентября. На его площадке будут представлены результаты экономического и социального развития Дальнего Востока за прошедшие пять лет.