"Ъ": российская компания купила украинский сервис Eda.ua

МОСКВА, 30 июля. Российская компания-агрегатор заказа еды Menu Group приобрела украинский проект Eda.ua у литовской Foodout Group. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на менеджмент Menu Group.

По данным управляющего партнера Chernovetsky Investment Group Владимира Кривко, слова которого приводит издание, на украинском рынке Menu Group также запустит сервис Menu.ua, который будет доставлять еду в Киеве и других городах страны. "В перспективе на него будет перенаправляться трафик с Eda.ua, который приобретен, чтобы ускорить выход на рынок", - сказал Кривко.

В ближайшие два года российский агрегатор планирует инвестировать в свое развитие $10 млн, рассказал газете основатель и CEO Menu Group Ваган Керобян.

Среди инвесторов Menu Group - основатель Delivery Club Левон Оганесян. Компания уже работает на рынках Белоруссии, Грузии и Армении.

Как считает гендиректор "Яндекс.Еды" Максим Фирсов, на тех рынках, где работает Menu Group, доля сервисов доставки готовой еды не превышает нескольких процентов от рынка общепита. По его словам, там такие сервисы конкурируют с домохозяйствами и привычкой готовить еду дома. Вместе с тем, по данным казахстанских СМИ, "Яндекс.Еда" также задумалась о международной экспансии. По их информации, компания ведет переговоры о запуске в Алматы и Нур-Султане. В "Яндекс.Еде" это не комментируют. У Delivery Club подобных планов пока нет.