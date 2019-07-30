Акции "Яндекса" подорожали на 4%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Акции "Яндекса" подорожали на Московской бирже на 4,06%, до 2540 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:34 мск.

Днем ранее акции интернет-компании упали более чем на 3% на фоне внесения в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, на уровне 20%. При этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Как отмечал в разговоре с ТАСС автор инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Согласно годовой отчетности "Яндекса", основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 10,01% акций компании и имеющий 48,41% голосов, Владимир Иванов (3,84% акций и 6,36% голосов), OppenheimerFunds Inc. (5,65% акций и 2,76% голосов), Harding Loevner LP (4,82% акций и 2,35% голосов), а также Wellington Management Group LLP (4,58% акций и 2,24% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 29,2% акций и 62,26% голосов.