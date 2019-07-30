Прокуратура пресекла хищения бюджетных средств в семи регионах России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура России в этом году пресекла факты хищения бюджетных средств в семи регионах России. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия 2019 года.

"Принимались меры по пресечению хищений и иных преступных посягательств в отношении бюджетных средств в Республике Алтай, Краснодарском крае, Ивановской, Иркутской, Орловской, Рязанской, Тюменской областях", - сообщил Буксман. Он не привел цифры возможных хищений.

По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.