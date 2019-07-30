ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменились

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились и составили 9,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции не изменилась (9,4%) по сравнению с предыдущим месяцем (9,4%). Она остается практически неизменной четвертый месяц подряд после снижения в марте этого года (ее уровень выше, чем в первой половине 2018 года)", - отмечается в материалах ЦБ.

При этом инфляционные ожидания респондентов, имеющих сбережения, увеличились на 0,3 п.п., вернувшись в середину интервала, в котором они находятся с мая прошлого года, констатирует ЦБ.

"В то же время инфляционные ожидания респондентов, не имеющих сбережений, снизились на 0,3 п.п. и находятся вблизи минимальных значений, наблюдаемых с мая прошлого года", - указано в комментарии.

Снизились также ценовые ожидания предприятий на ближайшие месяцы, чему способствовали слабый спрос и укрепление рубля. "Сохранился понижательный тренд в долгосрочных инфляционных ожиданиях участников финансового рынка, которые достигли 3,7-3,8%. Однако медианная оценка инфляции, ожидаемая домохозяйствами в ближайшие 12 месяцев, не изменилась, оставаясь на повышенном уровне, а оценка их ожиданий, рассчитываемая Банком России, возросла. Прогнозы профессиональных аналитиков практически не изменились: по их оценкам, годовая инфляция продолжит снижаться и в конце года составит 4,3-4,5% с последующей стабилизацией вблизи 4% с I квартала 2020 года", - указывает регулятор.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.