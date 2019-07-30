Численность безработных в России сократилась за неделю до 732,7 тыс.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась за прошедшую неделю на 0,2% и составила 732,7 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

"С 17 по 24 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2% и составила 732,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 49 регионах, в 25 отмечается рост численности безработных.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 96673 человека, добавили в министерстве.