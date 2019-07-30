Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов во вторник изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,23% - до 2734,68 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,05% - до 1352,89 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск увеличился на 0,2%, до 63,64 рубля, курс евро вырос на 0,24%, до 70,96 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,65% - до $64,13 за баррель.

"В среду российский рынок предпочтет осторожную консолидацию выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, настроения участников торгов останутся преимущественно выжидательными. Основной темой дня станет решение ФРС США по ключевой ставке - она может быть снижена впервые почти за 10 лет", - считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин также ожидает в среду повышения российского рынка акций, а также курса доллара к рублю. Ожидаемый диапазон закрытия торгов среды для индекса ММВБ и курса USD/RUB составит 2680-2730 пунктов и 63,25-63,50 рубля за доллар, считает он.