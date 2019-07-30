ЕБРР выделил Украине кредиты почти на €400 млн

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине кредиты в €149 млн для модернизации электрических сетей и в €250 млн на развитие городского транспорта. Об этом пресс-служба финансового учреждения сообщила во вторник.

"[Выделен] кредит ЕБРР в размере €149 млн для поддержки модернизации передающей сети Украины", - сказано в сообщении.

На эти средства "будет приобретено 26 новых трансформаторов, модернизированы 12 высоковольтных подстанций", - отметили в ЕБРР, добавив, что "инвестиции помогут компании "Укрэнерго" модернизировать ключевую инфраструктуру, необходимую для синхронизации с европейскими электрическими сетями, это также поможет Украине привести свою правовую базу и операционную практику в соответствие с третьим энергетическим пакетом ЕС". Кредит также, предположительно, будет способствовать ежегодному сокращению выбросов углекислого газа.

Второй кредит "станет первой инвестицией в рамках новой системы общественного транспорта Украины", сказано в сообщении ЕБРР. В рамках этой части финансирования Полтава уже закупила 40 троллейбусов. В ЕБРР уверены, что кредит поможет Украине приобрести подвижной состав, который будет на 25% более энергоэффективным, чем сейчас.