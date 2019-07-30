Количество микрозаймов в России начало сокращаться впервые с середины 2017 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество микрозаймов, выданных российским заемщикам, начало сокращаться впервые с третьего квартала 2017 года. Во II квартале 2019 года оно сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем микрозаймов снизился на 2%, сообщает пресс-служба бюро кредитных историй "Эквифакс".

В сообщении отмечается, что во втором квартале 2019 года было выдано 4 млн микрозаймов объемом 53,7 млрд рублей. "Оба этих показателя [количество и объем микрозаймов] неуклонно росли с третьего квартала 2017 года и впервые за все это время претерпели снижение, которое составило 15% и 2% соответственно по сравнению с данными второго квартала 2019 года. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов, во втором квартале 2019 года она составила 13290 рублей", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что микрофинансовые организации отказываются от выдачи займов "до зарплаты" в пользу более долгосрочных кредитных продуктов.

"Многие микрофинансовые организации стали отказываться от такого вида займов, как PDL (короткий заем "до зарплаты" на срок не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей - прим. ТАСС), и сохраняют в своей продуктовой линейке займы на более длительные сроки", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Олега Лагуткина.

В сообщении поясняется, что займы в данном сегменте в большей степени подвержены кредитному риску и риску мошенничества, для компенсации которых МФО вынуждены держать высокие ставки для поддержания доходности. МФО переориентируют свои продукты в пользу займов с более высокой средней суммой, "как следствие, растет величина средней суммы по всему рынку микрофинансирования".

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. В ЦБ отмечали, что регулятор наводит порядок на рынке микрокредитования, увеличивая требования к микрофинансовым организациям. Так, с 28 января вступил в силу закон, вводящий с 1 июля новые требования по ограничению нагрузки на заемщиков МФО. Был снижен максимальный размер выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика, до 2-кратного размера (1,5-кратного с 1 января 2020 года), а также ограничена ежедневная процентная ставка до 1% для микрозаймов.