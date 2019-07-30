Источник: Росавиация сняла ограничение на полеты с авиакомпании "Оренбуржье"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росавиация сняла ограничение на сертификат эксплуатанта (документ, дающий авиакомпании право на взлет-посадку самолетов) авиакомпании "Международный аэропорт Оренбург" (летает под брендом "Оренбуржье"), сообщил ТАСС источник, близкий к авиакомпании. Таким образом, авиакомпания сможет не приостанавливать полеты 1 сентября.

"Сертификат авиакомпании "Международный аэропорт Оренбург" был приостановлен приказом Росавиации до 1 сентября в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, сейчас принято решение возобновить его действие", - сказал источник.

Авиакомпания "Оренбуржье" является торговой маркой, под которой "Аэропорт "Оренбург" оказывает услуги региональных и местных пассажирских перевозок по территории Приволжского федерального округа и Южного Урала. При этом межрегиональные авиаперевозки субсидируются из федерального и областного бюджетов. На сегодня авиакомпания "Оренбуржье" выполняет коммерческие авиаперевозки по маршрутам "Оренбург - Самара - Оренбург", "Оренбург - Уфа - Оренбург", "Оренбург - Казань - Оренбург", "Оренбург - Орск - Оренбург" и "Орск - Светлый - Орск". Также компания осуществляет авиационные работы по поисково-спасательному обеспечению полетов и патрулированию нефтегазопроводов.