В Германии прокуратура предъявила обвинения экс-главе Audi из-за "дизельного скандала"

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения экс-главе Audi Руперту Штадлеру в связи с "дизельным скандалом". Об этом говорится в сообщении, которое распространила инстанция в среду.

По версии следствия, бывший топ-менеджер знал о том, что программное обеспечение на автомобилях концерна Volkswagen не работало должным образом, вследствие чего занижались реальные показатели о выбросах вредных веществ. "Профессор Штадлер обвиняется в том, что он, будучи с конца сентября 2015 года в курсе манипуляций, допустил или не предотвратил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Штадлер был задержан 18 июня 2018 года, а затем помещен в следственный изолятор, в его квартире прошли обыски. 2 октября того же года наблюдательный совет концерна уволил его. 30 октября он вышел из-под стражи под залог.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.