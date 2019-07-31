Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей. Это следует из сообщения банка.

При этом во втором квартале Сбербанк получил чистую прибыль в 250,3 млрд рублей, что на 16,3% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии повысились на 1,2%, до 690,6 млрд рублей, а во втором квартале - также на 1,2%, до 353,1 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 7% в первом полугодии и на 4,2% во втором квартале - до 219,6 млрд рублей и 116,7 млрд рублей соответственно.

Рентабельность капитала Сбербанка по итогам второго квартала увеличилась до 24,9% против 24,4% годом ранее, чистая процентная маржа сократилась до 5,18% с 5,80%.

Кредитный портфель банка на 30 июня составил 20,62 трлн рублей, что на 2,2% меньше, чем на конец 2018 года, в том числе кредиты юридическим лицам сократились на 6,9%, до 13,34 трлн рублей, а физическим лицам - увеличились на 7,8%, до 7,28 трлн рублей.

Совокупные активы банка за полугодие выросли на 1,2%, до 31,56 трлн рублей.

Международный бизнес

Согласно финансовой отчетности, прибыль до налогообложения от международного бизнеса Сбербанка по итогам I полугодия 2019 года составила 45,8 млрд рублей против убытка в 10,4 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.

По итогам II квартала 2019 года прибыль от международного бизнеса Сбербанка до налогообложения составила 31,3 млрд рублей против убытка в 2,1 млрд рублей годом ранее.

Прибыль до налогообложения от международного бизнеса Сбербанка за 2018 год сократилась в три раза, до 10,8 млрд рублей. Ранее глава банка Герман Греф заявлял, что Сбербанк намерен сокращать присутствие в Европе и развивать его в Казахстане и Белоруссии.

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