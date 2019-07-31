"Известия": урожай тепличных овощей в этом году вырастет почти на 40%

ТАСС, 31 июля. Минсельхоз России ожидает, что в этом году урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% и достигнет рекордной суммы в 1,4 млн тонн. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили изданию, в основном речь идет об огурцах и помидорах. При этом валовый сбор овощей открытого грунта практически не изменится по сравнению с 2018 годом и составит порядка 5,1 млн тонн.

Как пишет издание, в 2014-2018 годах значительно выросли инвестиции в отрасль тепличного овощеводства. Так, за четыре года было построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, из которых в эксплуатацию введено около 350 га. При этом площадь зимних теплиц увеличилась до 2,5 га, что превышает показатель 2014 года на четверть.

"Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%, при этом пик строительства промышленных теплиц пришелся на период с 2017-го по 2019-йгод", - рассказали изданию в Минсельхозе.

Как считает глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий, рекордный урожай поможет сохранить летние цены на овощи вплоть до декабря и избежать традиционного осеннего скачка цен. Однако, полностью покрыть потребности россиян отечественные овощи пока не смогут, порядка 50% томатов и 20% огурцов завозятся в Россию из-за рубежа, пояснила эксперт.

По данным Росстата, в 2018 году урожай тепличных овощей составил более 1 млн тонн, что на 10% выше, чем в 2017 году. Таким образом, в этом году рекорд будет обновлен.