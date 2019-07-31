Численность сотрудников Сбербанка с начала года уменьшилась на 2 тыс.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Численность сотрудников Сбербанка на 30 июня 2019 года составила 291 тыс. 726, что на 2 тыс. человек меньше, чем на начало года. Об этом говорится в отчетности банка по МСФО.

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2019 года составила 291 тыс. 726 человек (на 31 декабря 2018 года - 293 тыс. 752 человека)", - говорится в материале.

Ранее в пресс-службе Сбербанка ТАСС поясняли, что в банке реализуется практика оптимизации численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию и на их место не принимаются новые.