Новый корпус Российской национальной библиотеки откроют в конце 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Здание нового книгохранилища Российской национальной библиотеки, строительство которого продолжалось около 10 лет, начнут эксплуатировать в полном объеме в конце 2019 года. Об этом журналистам сообщил в среду генеральный директор учреждения Александр Вершинин.

"Уже должны переехать, все должны сделать в конце года, надеюсь", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о том, когда начнет функционировать вторая очередь Нового здания РНБ.

Гендиректор РНБ рассказал, что в здании в ближайшие месяцы необходимо выполнить несколько работ по приведению объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности. В службе организационного обеспечения управленческой деятельности библиотеки ТАСС уточнили, что в новый корпус переедут примерно 400 работников РНБ из общего числа около 1,2 тыс. сотрудников.

Контракт на строительство второй очереди Нового здания РНБ, способного разместить свыше 12 млн единиц хранения, подписали в 2009 году, ввод в эксплуатацию был запланирован в 2013 году. Спустя 4 года объект так и не был сдан заказчику, что повлекло судебные иски, и работы по строительству практически остановились. В апреле 2015 года Министерство культуры России передало функции госзаказчика Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. В 2018 году в ходе пусконаладочных работ в корпусе были выявлены ряд замечаний по лифтовому оборудованию и в части нарушений пожарной безопасности.

Третья очередь

Расширение площади для хранения ежегодно увеличивающегося книжного фонда является одной из важнейших задач, стоящих на повестке дня для библиотеки. Согласно данным публичного отчета РНБ за 2018 год, в результате запланированного перемещения фондов книгохранилища второй очереди Нового здания библиотеки будут почти заполнены. "Согласно произведенным подсчетам, в течение ближайших лет все свободные места в хранилищах окажутся заняты вновь поступившими изданиями, после чего вновь возникнет проблема новых поступлений", - отмечается в документе.

В этой связи в 2018 году началась проработка вопроса о проектировании третьей очереди Нового здания. Планируется, что корпус разместится на участке в Московском районе, который фактически примыкает ко второй очереди. "По третьей очереди процесс идет своим чередом. Мы провели геодезические изыскания участка застройки и начали предварительные проектные работы. Их цель - ценовой и технологический аудит проекта ", - сказал Вершинин.

Российская национальная библиотека - это одна из крупнейших в мире библиотек и вторая по величине фондов в РФ. В 2020 году РНБ отметит 225-летие с момента основания. Согласно данным на официальном сайте, в ее фондах хранится около 38 млн экземпляров произведений печати и других информационных ресурсов, в том числе на электронных носителях. Ежегодно библиотеку посещают более 1 млн читателей, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 5 млн удаленных пользователей.