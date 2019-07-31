Производство шоколада и конфет в Москве за пять месяцев 2019 года выросло на 8%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 69 тыс. т шоколада и кондитерских изделий произведено в Москве за первые пять месяцев 2019 года, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"В период с января по май 2019 года в Москве было произведено 69,2 тыс. т шоколада и кондитерских сахаристых изделий, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Рост производства тортов, пирожных и мучных изделий в январе-мае 2019 года увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,2 тыс. т", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, за первые пять месяцев 2019 года произведена 1 тыс. т сладкого печенья, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Кондитерская отрасль в Москве активно развивается. Открываются новые линии производства, создаются новые рабочие места в городе. Количество занятых в кондитерской отрасли по итогам 2018 года составило 12,8 тыс. человек, что на 0,8% больше, чем в 2017 году", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, Москва - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Объем отгруженных московскими производителями хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за период с января по май 2019 года составил 19,2 млрд руб., увеличившись на 0,8% к январю-маю 2018 года. Доля Москвы составляет 8,1% от общего объема отгруженной по всей России продукции за пять месяцев 2019 года.

"По данным Центра исследования кондитерского рынка, Москва - один из лидеров по выпуску шоколадных кондитерских изделий всех видов. На долю столицы приходится 19,6% от выпуска всех видов шоколадных кондитерских изделий в 2018 году, а каждая восьмая шоколадная конфета сделана в столице", - добавил Ефимов.