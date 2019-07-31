Минсельхоз может включить в законопроект об эко-продукции рыбу, дикоросы и парфюмерию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минсельхоз проработает вопрос включения рыбы, дикоросов и определенных категорий парфюмерии в законопроект об экологически чистой сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении министерства.

Разработанный Минсельхозом законопроект предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТ), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции. При этом ранее предполагалось, что нормы законопроекта не будут распространяться на парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию (кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а также на органическую продукцию.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов провел совещание с представителями Россельхознадзора, Росрыболовства, Роскачества, руководителями отраслевых союзов и других организаций, в ходе которого участники обсудили законопроект об эко-продукции.

"В частности, речь шла о необходимости распространения закона на дикую рыбу и дикоросы. Максим Увайдов также поручил проработать вопрос о включении в законопроект положений, регулирующих производство экологичных тканей, парфюмерии и декоративной косметики, производимых из сельскохозяйственного сырья", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Кроме того, Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом прорабатывает план по продвижению бренда экологически чистой продукции и суббрендов на внутренний и внешние рынки.

Участники совещания отметили необходимость скорейшего внесения законопроекта в правительство РФ. Документ подготовлен в рамках процесса создания в России бренда "зеленой" продукции по поручению президента РФ.