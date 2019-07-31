Дорожные лаборатории проверят трассы Самарской области на соответствие нормативам

САМАРА, 31 июля. /ТАСС/. Передвижные дорожные лаборатории в Самарской области начали проверять региональные трассы на соответствие нормативам. До конца дорожного сезона планируется обследовать более 7 тыс. км областных автодорог, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Передвижные дорожные лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступили к диагностике региональных трасс на соответствие нормативным требованиям. До конца дорожного сезона планируется обследовать более 7 тыс. км автомобильных дорог Самарской области. Ежегодное подтверждение норматива является одним из обязательных условий реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

С 2019 по 2024 годы в Самарской области в результате реализации нацпроекта показатель нормативного состояния региональных трасс должен возрасти с 28,4% до 42,7%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - с 54,6% до 85%. К концу текущего года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составить 30,9%, путей Самарско-Тольяттинской агломерации - 60,2%. В 2019 году по нацпроекту планируется отремонтировать 247 км автодорог (180 км - регионального значения, 50 км в Самаре и 17 км в Тольятти).

"Данные диагностики учитываются при составлении перечня ремонта, а также могут быть использованы проектными организациями для выбора наиболее оптимальных проектных решений. Кроме того, передвижные дорожные лаборатории будут использоваться в процессе приемки автомобильных дорог после ремонта", - цитирует пресс-служба руководителя управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Бурцева.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Реализовать нацпроекты планируется до 2024 года, их общий бюджет составит 25,7 трлн рублей.