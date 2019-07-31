Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС увеличились к завершению торгов в среду. Индекс Мосбиржи вырос на 0,18% - до 2739,5 пункта, индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1360,04 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:01 мск снизился на 0,12%, до 63,43 рубля, курс евро уменьшился на 0,33%, до 70,58 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,25% - до $65,1 за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии повысился. Восстановление цен на нефть выше $65 за баррель поддержало котировки бумаг "Лукойла", "Газпромнефти" и "Татнефти". Хуже рынка после выхода данных отчетности за II квартал выглядели акции Сбербанка. Об этом рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Рыночные ожидания, связанные с перспективами снижения ставок ФРС в ближайшие кварталы, по-прежнему представляются завышенными. Информация о решениях, принятых на сессии ФРС в среду, может вызвать продажи. Тем не менее, с учетом характера итогов последнего заседания ЕЦБ и последних комментариев руководства ФРС, итоговое влияние июльской сессии резервной системы, возможно, будет позитивным, добавил он.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают повышения индекса Мосбиржи на торгах в четверг. Ожидаемый диапазон закрытия торгов четверга для индекса ММВБ и курса USDRUB составляет по оценкам компании: 2735-2780 пунктов и 63,25 - 63,50 рубля за доллар.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также считает, что российский рынок может получить поддержку от итогов заседания ФРС, если регулятор даст ясный сигнал о начале цикла смягчения денежной политики. Кроме того, это может также поднять цены на нефть, которые также растут на фоне снижения экспорта Ирана из-за действия санкций, добавил он. Кроме того, корпоративный отчет Сбербанка, превысивший прогнозы, также может привлечь на российский рынок свежие деньги, пояснил Суверов. В "БКС Премьер" на торгах в четверг прогнозируют индекс Мосбиржи в диапазоне 2740-2755 пунктов.