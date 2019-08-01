Межведомственная комиссия одобрила заключение СПИК с китайской Great Wall

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) одобрила проект дочернего предприятия китайской компании Great Wall ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус". Объем инвестиций в рамках СПИК превысит 42 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. Отмечу, что объем налогов, планируемых к уплате в рамках реализации проекта, составит более 90 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877. Проект в полном объеме соответствует целям и задачам Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года, а также требованиям постановления правительства №719", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Китайский концерн Great Wall 5 июня 2019 года открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval, инвестиции в него составили $500 млн, мощности позволяют выпускать порядка 70 тыс. автомобилей в год. На Петербургском международном экономическом форуме власти региона заключили с концерном инвестиционный контракт о строительстве второй очереди автозавода, инвестиции в проект составят 27 млрд рублей.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

Great Wall Motor Company Limited является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.