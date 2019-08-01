Корпус одного из паромов для Сахалина спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Судостроители в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду корпус одного из паромов - "Александр Деев" для сообщения Сахалина с материком. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"Корпус первого парома для Сахалинской области сегодня спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре. Для вывода "Александра Деева" в акваторию Амура и его последующей достройки на Амурском судостроительном заводе подготовили специальный судоподъемный понтон. Он позволил облегчить всплытие корпуса", - говорится в сообщении на сайте.

Судно высотой с пятиэтажный дом строилось в разных цехах завода. Последние три блока покинули сварочный цех в апреле, а в мае состоялась операция по сварке частей нового парома.

"Параллельно продолжаются работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске и испытание балластных цистерн. Осуществляются монтаж и установка донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков. Однако основные силы судостроителей, сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала", - приводятся в сообщении слова главного строителя Амурского судостроительного завода Юрия Лысенкова.

Работы на объекте ведутся практически круглосуточно. Над заказом трудятся более 300 человек. Согласно утвержденному графику, в августе 2020 года паром отправится во Владивосток для финальных работ, испытаний и дальнейшей сдачи в эксплуатацию.

Грузопассажирское судно "Александр Деев" будет работать на Сахалине на переправе Ванино - Холмск. Паром имеет усиленный ледовый класс и способен двигаться во льдах толщиной один метр. Кроме того, паром не так зависим от погоды, как его предшественник - "Сахалин". Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей.

Амурский судостроительный завод построит для заказчика - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - два таких парома. Стоимость обоих кораблей составляет почти 10 млрд рублей. Ранее сообщалось о том, что сроки сдачи паромов были перенесены на более позднее из-за срыва поставок импортного оборудования в связи с санкциями. В частности, первый паром должны были сдать в 2019 году.

Паромная переправа Холмск - Ванино является единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. На линии работают три судна типа "Сахалин". Кроме того, к перевозке паромами допускаются все разрешенные по закону типы грузов, но основным грузом являются железнодорожные вагоны, перевозимые на основании соглашений с российскими железными дорогами.